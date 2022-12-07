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16:57, 7 декабря 2022Мир

Белый дом отреагировал на план Германии поставить оружие Украине

FAZ: Белый дом поддержал план Германии поставить боевые танки Leopard 2 на Украину

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Белый дом отреагировал на план Германии поставить оружие Украине. Об этом сообщает FAZ со ссылкой на источники, имеющий доступ к закрытой информации.

По данным газеты, советник президента США Джейк Салливан поддержал инициативу ФРГ передать Киеву немецкие боевые танки Leopard 2. Второй источник сообщил, что американский политик дал сигнал одобрения советнику канцлера Германии по внешней политике Йенсу Плетнеру в октябре.

При этом отмечается, что правительство ФРГ не опровергло информацию о диалоге политиков. Плетнер заявил, что он находится в постоянном контакте с США по вопросу совместной помощи Украине.

Ранее украинские власти выразили надежду на поставку танков Leopard 2. «Нам нужны эти танки», — сказал посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. Он также добавил, что Киеву необходимо помочь с восстановлением энергоснабжения.

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Виктория Кондратьева
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