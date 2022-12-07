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00:35, 7 декабря 2022Культура

Вышел трейлер приквела «Ведьмака»

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение». Видео опубликовано в YouTube.

Новый проект рассказывает о событиях, произошедших за 1,2 тысячи лет до событий, которые описаны в оригинальном сериале.

Приквел «Ведьмака» — мини-сериал, главные роли в котором сыграли Мишель Йео, Натаниэль Кертис, Ленни Генри, Дилан Моран, Джейкоб Коллинс-Леви и другие. Премьера состоится 25 декабря.

Ранее сообщалось, что Netflix снимет еще один спин-офф сериала «Ведьмак» — он будет посвящен банде «Крысы». Банда, промышлявшая грабежом и убийствами на территориях государств, завоеванных империей Нильфгаард, уже мелькала в седьмом и восьмом эпизодах третьего сезона «Ведьмака». Ожидается, что главные роли в новом проекте сыграют актеры Кристель Элвин и Фабиан МакКаллум.

Марина Совина
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