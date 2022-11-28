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17:45, 28 ноября 2022Культура

Netflix снимет еще один спин-офф «Ведьмака»

Netflix снимет еще один спин-офф сериала «Ведьмак»

Кадр: Сериал «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix снимет еще один спин-офф сериала «Ведьмак» — он будет посвящен банде «Крысы». Об этом сообщает Redanian Intelligence.

Банда, промышлявшая грабежом и убийствами на территориях государств, завоеванных империей Нильфгаард, уже мелькала в седьмом и восьмом эпизодах третьего сезона «Ведьмака». Ожидается, что главные роли в новом проекте сыграют актеры Кристель Элвин и Фабиан МакКаллум.

Первый спин-офф «Ведьмака», «Происхождение крови» с Мишель Йео в главной роли, выйдет через месяц. Третий сезон оригинального сериала в настоящее время находится в стадии постпродакшена, он должен выйти летом 2023 года.

29 октября стало известно, что актер Генри Кавилл, сыгравший главную роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак», покинет его в четвертом сезоне. «Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне», — написал Кавилл в соцсетях.

Роль Геральта перейдет к актеру Лиаму Хемсворту. Предшественник пожелал ему насладиться погружением в работу и выразил мнение, что он справится с перевоплощением.

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Марина Погосян
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