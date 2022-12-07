Мужчина выжил с пронзенной трезубцем шеей

Telegraph India: врачи извлекли пронзивший шею мужчины насквозь трезубец

Житель индийского города Кальяни, штат Западная Бенгалия, выжил после того, как его шею пронзил насквозь 150-летний ржавый трезубец. Об этом сообщает Telegraph India.

21-летний Бикрам Саркар и 22-летний Джой Баник после ссоры напали на своего 32-летнего знакомого Бхаскару Раму. Мужчины проткнули индийцу шею насквозь 40-сантиметровым ржавым трезубцем. 150-летний трезубец был семейной реликвией Рамы.

Чтобы получить медпомощь, пострадавший самостоятельно проехал около 60 километров. Когда в половину третьего ночи индиец явился в больницу, он был все еще в твердом сознании и мог говорить. Врачи сформировали команду из семи специалистов, которые ночью приехали на работу, чтобы прооперировать пострадавшего. Как рассказали хирурги, сложнее всего было извлечь трезубец, не причинив дополнительного вреда венам и артериям пациента.

Мужчине пришлось сделать трахеотомию, чтобы обеспечить нормальное дыхание.

«Мы подозревали, что он потерял много крови. Мы извлекли из его тела трезубец миллиметр за миллиметром. К счастью, оказалось, что кровопотеря небольшая, и операция прошла успешно. Осложнений не последовало, и пациенту не потребовалось содержание в отделении реанимации», — сообщил представитель больницы.

Врачи опасались, что может начаться заражение, поэтому предпочли понаблюдать за Рамой в течение какого-то времени. Полиция задержала напавших на индийца приятелей.

Ранее сообщалось, что 33-летний житель Индии по фамилии Картикеян упал на железный штырь, который пронзил насквозь его шею, и выжил. Пострадавший перенес трехчасовую операцию, в ходе которой врачи смогли удалить штырь из шеи.