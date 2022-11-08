Мужчина упал на полутораметровый штырь, пронзил насквозь шею и выжил

The Hindu: житель Индии упал на полутораметровый штырь, который пронзил его шею насквозь

33-летний житель Индии по фамилии Картикеян упал на железный штырь, который пронзил насквозь его шею, и выжил. Об этом сообщает The Hindu.

Мужчина поливал водой бетонные плиты своего дома в городе Тируччираппалли, когда внезапно поскользнулся и упал с высоты шести метров. Он приземлился на полутораметровый штырь с зазубренными краями, который насквозь проткнул его шею.

Родственники срочно доставили его в больницу. Пострадавший перенес трехчасовую операцию, в ходе которой врачи смогли удалить штырь из шеи. После операции у мужчины возникла аспирационная пневмония, вызванная попаданием содержимого желудка в легкие. Несмотря на это, врачам удалось спасти его жизнь.

Доктор Мохамед Мансур, руководивший операцией, сказал, что Картикеяну «очень повезло», так как штырь не задел никакие жизненно важные органы и голосовые связки. «Это была непростая операция, так как шея — сложная зона, в которой находятся такие важные структуры, как трахея, пищевод, а также сонная артерия», — говорит врач. Мансур надеется, что эта ситуация станет поучительной для многих людей.

Ранее сообщалось, что в США 40-летняя Нишель Харрис-Майлз умерла спустя неделю после того, как ее артерию проткнул упавший с крыши гвоздь. Женщина погибла через семь дней после полученного ранения.

