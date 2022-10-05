Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Упавший с потолка гвоздь пронзил сердце женщины в день ее рождения

The Mirror: упавший с крыши гвоздь проткнул артерию празднующей день рождения женщины
Nishelle Harris-Miles

Nishelle Harris-Miles. Фото: страница Nishelle Harris-Miles в Facebook

40-летняя Нишель Харрис-Майлз умерла спустя неделю после того, как ее артерию проткнул упавший с крыши гвоздь. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в американском городе Форт-Майерс, штат Флорида. Женщина собиралась отпраздновать свой день рождения, где присутствовали ее двоюродная сестра Шанель Мастон и две подруги, когда начался ураган «Иэн».

Мастон рассказала, что их арендованное жилье начало рушиться, а сильный дождь начал заливать комнату. «Мы привязали себя друг к другу простыней, легли на матрас. Вода очень быстро хлынула из-под пола. На нас падали обломки крыши», — вспоминает она. Внезапно с полотка упал гвоздь и пронзил сердце Харрис-Майлз, задев аорту.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

Сестра пострадавшей утверждает, что пыталась звонить в службу спасения, однако никто не брал трубку. Четыре женщины провели в комнате 14 часов, пока им не удалось выбраться. Харрис-Майлз погибла через семь дней после полученного ранения, спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что в США молния ударила в лодку для академической гребли, в которой находились пятеро школьников, и убила двоих из них. В настоящее время власти и представители ассоциации спортивной гребли North Orlando Rowing расследуют гибель школьников, чтобы в точности установить причины происшествия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для трех категорий россиян
Нож застрял в голове у российского девятиклассника после драки в школе
VK приготовила сюрприз для пользователей
Болгария вывела из-под санкций российских поставщиков автомобильного топлива
Работающим в еще одной отрасли россиянам попросили дать отсрочку от мобилизации
Перечислены вышедшие из моды модели колготок
Россиянам ответили на насущные вопросы о поездках в период частичной мобилизации
В Госдуме проверят правомерность уголовного дела за уклонение от мобилизации
Мужчина без снаряжения пережил ночь в горах при температуре тела 25 градусов
Cyberpunk 2077 получит продолжение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.