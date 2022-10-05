Упавший с потолка гвоздь пронзил сердце женщины в день ее рождения

The Mirror: упавший с крыши гвоздь проткнул артерию празднующей день рождения женщины

40-летняя Нишель Харрис-Майлз умерла спустя неделю после того, как ее артерию проткнул упавший с крыши гвоздь. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в американском городе Форт-Майерс, штат Флорида. Женщина собиралась отпраздновать свой день рождения, где присутствовали ее двоюродная сестра Шанель Мастон и две подруги, когда начался ураган «Иэн».

Мастон рассказала, что их арендованное жилье начало рушиться, а сильный дождь начал заливать комнату. «Мы привязали себя друг к другу простыней, легли на матрас. Вода очень быстро хлынула из-под пола. На нас падали обломки крыши», — вспоминает она. Внезапно с полотка упал гвоздь и пронзил сердце Харрис-Майлз, задев аорту.

Сестра пострадавшей утверждает, что пыталась звонить в службу спасения, однако никто не брал трубку. Четыре женщины провели в комнате 14 часов, пока им не удалось выбраться. Харрис-Майлз погибла через семь дней после полученного ранения, спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что в США молния ударила в лодку для академической гребли, в которой находились пятеро школьников, и убила двоих из них. В настоящее время власти и представители ассоциации спортивной гребли North Orlando Rowing расследуют гибель школьников, чтобы в точности установить причины происшествия.