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Молния ударила в лодку на озере и убила двоих детей

New York Post: в штате Флорида двое школьников погибли от разряда молнии в лодку

Кадр: 9News

В США молния ударила в лодку для академической гребли, в которой находились пятеро школьников, и убила двоих из них. Об этом сообщает New York Post.

Дети тренировались на озере Фэйрвью в штате Флорида 15 сентября. В какой-то момент из-за разряда молнии лодка перевернулась. Трое подростков не пострадали, сумели удержаться на плаву и вытащили из воды 12-летнего Лэнгстона Родригес-Сане. Мальчика доставили в больницу, однако позже он скончался от полученных травм.

Тело еще одного погибшего участника тренировки, 13-летнего Гэвина Кристмана, спасателям удалось обнаружить на дне водоема лишь через сутки после случившегося.

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В настоящее время власти и представители ассоциации спортивной гребли North Orlando Rowing расследуют гибель школьников, чтобы в точности установить причины происшествия.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар из-за молний за сутки погибли 20 человек. Жертвы стихии находились в восьми округах штата.

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Никита Савин
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