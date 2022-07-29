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Молнии за сутки убили 20 человек

The Times of India: в Индии из-за молний погибли 20 человек

Фото: Unsplash

В индийском штате Бихар из-за молний за сутки погибли 20 человек. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в среду, 27 июля. Жертвы стихии находились в восьми округах штата. Всего с начала года молнии убили по меньшей мере 181 жителя Бихара.

Глава правительства Бихара Нитиш Кумар выразил соболезнования в связи с гибелью людей и объявил о выплатах в размере 400 тысяч рупий (около 303 тысяч рублей) близким родственникам погибших. За день до случившегося министр предупредил жителей о надвигающейся грозе: «Время от времени следуйте рекомендациям департамента по борьбе со стихийными бедствиями, чтобы быть в безопасности во время грозы. Оставайтесь в закрытом и помещении в плохую погоду».

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26 июля метеорологический центр города Патна в северной части Индии также объявил «желтый» уровень погодной опасности во всех районах северного Бихара.

Синоптики объясняют частые удары молний географическим расположением штата. Они утверждают, что Бихар находится рядом с территорией Непала, Южная Азия, что является одним из главных факторов неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что блогерша по имени Крисс пережила удар молнии, когда выбирала дом на продажу. В момент удара молнии девушка снимала видео в TikTok.

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Алиса Удовик
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