Блогерша пришла покупать дом и пережила удар молнии

Тиктокерша хотела купить дом и снимала его на видео, когда в жилье ударила молния

Тиктокерша по имени Крисс хотела присмотреться к дому на продажу и снимала его на видео для своего бойфренда, когда в жилье ударила молния. На ролики блогерши в TikTok, где она рассказывает о том, что пережила, обратило внимание издание The Sun.

По словам Крисс, она хотела купить дом, однако после инцидента передумала. В одном из роликов о случившемся, набравшем 5,3 миллиона просмотров, она показывала, как пришла в пустой дом, где внезапно раздался громкий звук и возникла яркая вспышка. «Молния ударила в дом — это знак от Бога?» — говорит автоматически сгенерированный голос за кадром.

В еще одном видео Крисс рассказала, что удар молнии пришелся на навес для машин и в дверь в дом — молния обожгла дверь, погасила свет на кухне. Цементное покрытие на парковке было повреждено, цементная пыль покрыла машину девушки. Сама Крисс уцелела, однако на предложение бойфренда продолжить осмотр дома ответила отказом.

Ранее сообщалось, что мужчина в американском штате Джорджия попытался проникнуть в помещение кафе через крышу и застрял в печной трубе. Инцидент произошел в пиццерии Little Caesars, которая находится в торговом центре.