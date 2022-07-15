Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина попытался проникнуть в пиццерию и застрял в печной трубе

WSB-TV: мужчина попытался проникнуть в пиццерию и застрял в вентиляционной трубе

Фото: Shutterstock

Мужчина в американском штате Джорджия попытался проникнуть в помещение кафе через крышу и застрял в печной трубе. Об этом пишет WSB-TV.

Инцидент произошел в пиццерии Little Caesars, которая находится в торговом центре. На место случившегося вызвали пожарных и полицию округа Де-Калб.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Спасателям потребовалось около часа, чтобы высвободить пострадавшего. Им пришлось вырезать его из вентиляционной трубы, протянутой от огромной печи для пиццы. После этого мужчину госпитализировали.

Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего и выясняет, каким образом мужчина оказался в вентиляции. Личность пострадавшего не установлена.

Ранее сообщалось, что житель американского города Клифтон, штат Нью-Джерси, застрял в мусорном баке и три дня ждал спасения. Мужчина упал в контейнер, когда пытался дотянуться до выброшенного стула, который ему понравился.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Рогозин покинул «Роскосмос»
Мусорщик вышел на работу в юбке из-за запрета босса носить шорты в жару
В Совфеде назвали причину смягчения ряда санкций ЕК против России
Частным домам в России предрекли подорожание
Россиянам раскроют секреты счастья в «турбулентные времена»
Полуголая Ольга Бузова призналась в желании быть любимой
Лепсу присвоили звание Народного артиста России
Звезда фильма «Безумно богатые азиаты» рассказала о попытке покончить с собой
С поднявшей цены на бензин для иностранцев Венгрией решили разобраться
Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.