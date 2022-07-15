Мужчина попытался проникнуть в пиццерию и застрял в печной трубе

WSB-TV: мужчина попытался проникнуть в пиццерию и застрял в вентиляционной трубе

Мужчина в американском штате Джорджия попытался проникнуть в помещение кафе через крышу и застрял в печной трубе. Об этом пишет WSB-TV.

Инцидент произошел в пиццерии Little Caesars, которая находится в торговом центре. На место случившегося вызвали пожарных и полицию округа Де-Калб.

Спасателям потребовалось около часа, чтобы высвободить пострадавшего. Им пришлось вырезать его из вентиляционной трубы, протянутой от огромной печи для пиццы. После этого мужчину госпитализировали.

Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего и выясняет, каким образом мужчина оказался в вентиляции. Личность пострадавшего не установлена.

Ранее сообщалось, что житель американского города Клифтон, штат Нью-Джерси, застрял в мусорном баке и три дня ждал спасения. Мужчина упал в контейнер, когда пытался дотянуться до выброшенного стула, который ему понравился.