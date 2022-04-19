Мужчина застрял в мусорном баке и провел в нем три дня

Insider: в Нью-Джерси мужчина упал в мусорный бак и застрял в нем на три дня

Житель американского города Клифтон, штат Нью-Джерси, застрял в мусорном баке и три дня ждал спасения. Об этом сообщает Insider.

60-летний мужчина, чье имя не уточняется, упал в контейнер, когда пытался дотянуться до выброшенного стула, который ему понравился. Он не смог выбраться из контейнера самостоятельно и провел внутри три дня.

Все это время американец звал на помощь, однако никто не откликался. Лишь на третий день местный житель услышал крики и вызвал полицию и спасателей. Прибывшие сотрудники экстренных служб извлекли его из контейнера.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сан-Лоренцо, штат Калифорния, внутри вентиляционной трубы застрял мужчина и не мог выбраться в течение двух дней. Его спасли благодаря человеку, который в пустующем китайском ресторане услышал тихий голос, умоляющий о помощи, и позвонил в экстренные службы.

