В США предостерегли Украину от наступления на Крым

Foreign Affairs: кампания по возвращению Крыма может сорвать контрнаступление Украины

Кампания по возвращению Крымского полуострова может сорвать контрнаступление войск Украины. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

Автор материала отмечает, что спешное наступление украинской армии на Крым может привести к обострению политической напряженности между Россией и Западом, поддерживающим Украину. Foreign Affairs напоминает заявление российского президента Владимира Путина, что Москва готова использовать любые средства для защиты своего народа и территории. По мнению автора, атака на полуостров является возможным поводом для ядерной эскалации.

Также отмечается, что для Украины оккупация Крыма является, во-первых, слишком сложной военной задачей, и, во-вторых, будет в массе отрицательно воспринято жителями полуострова, которые считают себя гражданами России. Издание подчеркивает, что восстановление власти Украины в Крыму может негативно сказаться на ее имидже в мире в связи с отсутствием поддержки крымчан.

Ранее бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что Киев готовил операцию по возвращению Крыма к 2023 году еще до начала российской спецоперации. По его словам, ВСУ сначала «нужно выиграть много сражений». «Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», — заявил Забродский.