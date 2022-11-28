Стало известно о подготовке Киевом операции по «возвращению» Крыма

Economist: Киев готовил операцию по «возвращению» Крыма к 2023 году

Киев готовил операцию по «возвращению» Крыма к 2023 году. Об этом пишет журнал Economist.

Издание ссылается на бывшего командующего воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенанта Михаила Забродского. Он утверждает, что операция по возвращению Крыма не только возможна, но и готовилась к 2023 году.

Когда именно украинские власти намерены провести операцию, Забородский не сообщает. По его словам, ВСУ сначала «нужно выиграть много сражений». «Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», — заявил он.

Автор статьи в то же время отмечает, что западные сторонники Украины не согласны с такими планами Киева. Они опасаются, что операция по возвращению Крыма или Донбасса может привести Россию к эскалации вплоть до применения ядерного оружия.

Ранее американский генерал Марк Милли усомнился в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) победить российскую армию в ближайшее время. «Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — уточнил он.