Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска с Украины
Украинским войскам не удастся выбить российскую армию, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга, передает РИА Новости.
Представитель Пентагона оценил способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) победить российскую армию в ближайшее время. «Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — подчеркнул он.
Ранее Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине. В октябре президент страны Владимир Зеленский признал, что украинские войска испытывают чувствительное давление из-за увеличения численности российских военных благодаря частичной мобилизации в РФ.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.