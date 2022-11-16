Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска с Украины

Пентагон признал неспособность украинской армии «выбить» российские войска

Украинским войскам не удастся выбить российскую армию, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Представитель Пентагона оценил способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) победить российскую армию в ближайшее время. «Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — подчеркнул он.

Ранее Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине. В октябре президент страны Владимир Зеленский признал, что украинские войска испытывают чувствительное давление из-за увеличения численности российских военных благодаря частичной мобилизации в РФ.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.