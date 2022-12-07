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08:30, 7 декабря 2022Силовые структуры

Пьяный россиянин ударил ногой росгвардейца и попал под следствие

В Мурманской области будут судить 36-летнего мужчину, ударившего ногой росгвардейца

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Мурманской области суд рассмотрит дело 36-летнего местного жителя о нападении на полицейского войск национальной гвардии. Об этом в среду, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 13 ноября в Апатитах пьяного фигуранта доставили в отдел внутренних дел для составления административного материала. Там он ударил ногой росгвардейца.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Мужчина полностью признал вину. Кроме того, его действия попали на запись с камеры видеонаблюдения. Теперь россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что СКР возбудил дело по факту ранения 27-летнего полицейского дезертиром в Новошахтинске.

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Екатерина Власова
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