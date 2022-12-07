ЮНИСЕФ потребовал удалить данные детей с сайта «Миротворец»

ЮНИСЕФ назвал неприемлемой публикацию данных детей на украинском сайте «Миротворец»

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал неприемлемой публикацию данных о детях на украинском сайте «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы призываем все стороны предпринять шаги для защиты интересов детей в соответствии с международным законодательством о правах ребенка», — заявили в ЮНИСЕФ.

В организации потребовали удалить имена и информацию о детях с сайта. «Публикация информации о детях способами, которые подвергают их риску, совершенно неприемлема», — подчеркнули в ЮНИСЕФ.

Происходящее на Украине в фонде назвали «кризисом защиты детей и прав детей». Там также подчеркнули, что дети не должны быть вовлечены в конфликт, так как пережитое в детстве может представлять серьезную опасность и негативно влиять на развитие ребенка.

Ранее попавшая в базу «Миротворца» 13-летняя писательница из Луганской народной республики (ЛНР) Фаина Савенкова обратилась в ЮНИСЕФ с требованием повлиять на то, чтобы ее данные и данные других детей были удалены с ресурса. В фонде отказались встречаться с девочкой.