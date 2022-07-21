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В ЮНИСЕФ отказались от встречи с попавшей в «Миротворец» девочкой из ЛНР

Попавшая в «Миротворец» 13-летняя девочка из ЛНР заявила, что ЮНИСЕФ не встретился с ней

Фото: lug-info.com

Попавшая в базу «Миротворца» 13-летняя писательница из Луганской народной республики (ЛНР) Фаина Савенкова заявила, что в ЮНИСЕФ отказались от встречи с ней, несмотря на ее обращение в организацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я обратилась к генсеку ООН и ЮНИСЕФ, чтобы данные были удалены (с данного ресурса), не только мои, но и других детей. ЮНИСЕФ обещали со мной встретиться, но, к сожалению, у них не получилось», — рассказала она.

Девочка выразила надежду, что ее личные данные, а также данные других детей будут удалены, а сама база «Миротворец» заблокирована. Она также отметила, что вместо личной встречи ЮНИСЕФ предложили ей стать посланником мира.

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Алевтина Запольская
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