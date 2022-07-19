Москва передаст ООН данные о внесенных в базу «Миротворца» детях

Россия передаст генсеку ООН Гутеррешу данные о 327 детях, внесенных в базу «Миротворец»

Москва передаст генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу данные о внесении в базу украинского сайта «Миротворец» 327 детей. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

По словам Полянского, опубликование на сайте личных данных несовершеннолетних подвергает их жизни реальной угрозе. «Сегодня мы передадим информацию об этом генеральному секретарю», — заявил он в ходе заседания Совета безопасности ООН.

О создании базы «Миротворец» стало известно в 2014 году. На сайте публикуются данные политиков, журналистов, государственных деятелей, артистов и граждан республик Донбасса, выступивших против действующей на Украине власти.

В декабре 2021 года 13-летняя Фаина Савенкова из Луганска пожаловалась на травлю, которой она подверглась после попадания в базу «Миротворца». Поводом для этого стало ее обращение в ООН с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь.