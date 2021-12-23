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Попавшая на «Миротворец» девочка из Луганска пожаловалась в ООН на травлю

Оказавшаяся на «Миротворце» 13-летняя Фаина Савенкова из Донбасса рассказала о травле

Фото: Википедия

На созванном Россией неформальном заседании Совбеза ООН заслушали видеообращение 13-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой, попавшей в базу данных сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Она, в частности, пожаловалась, что подверглась травле со стороны сайта и ряда украинских СМИ после того, как оказалась в списке лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Она объяснила, что поводом для включения ее в базу «Миротворца» стало обращение в ООН с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Тогда же она записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе.

После появления Савенковой на этом сайте, киберполиция Украины возбудила дело против «Миротворца» в связи с размещением на нем персональных данных. Администрацию ресурса обвинили по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальное наказание по ней — арест до шести месяцев или лишение или ограничение свободы до пяти лет.

Марина Совина
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Попавшая на «Миротворец» девочка из Луганска пожаловалась в ООН на травлю
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