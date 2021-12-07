На Украине возбудили дело против сайта «Миротворец»

Киберполиция Украины возбудила дело против сайта «Миротворец» в связи с размещением на нем персональных данных. Об этом сообщает издание «Суспiльне».

Отмечается, что дело возбудили по статье 182 УК Украины «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальное наказание по ней — арест до шести месяцев или лишение или ограничение свободы до пяти лет. Это сделали после обращения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая призвала Национальную полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) изъять информацию о несовершеннолетних из списков сайта.

Поводом к этому стала ситуация с 13-летней жительницей Луганска Фаиной Савенковой, чьи данные были размещены на «Миротворце». Туда она попала после того, как записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе.