Украинский омбудсмен призвала убрать с сайта Миротворец информацию о детях

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала Национальную полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) изъять информацию о несовершеннолетних из списков сайта украинских националистов «Миротворец». Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Денисова сообщила, что обратилась в ведомства с требованием принять меры для недопущения нарушения прав несовершеннолетних. Она также напомнила, что в соответствии со стаьей 10 Закона Украины «Об охране детства» разглашение или публикация любой информации о ребенке, который может нанести ему вред, без согласия законного представителя ребенка запрещается.

С таким призывом Денисова выступила после того, как 12-летняя девочка из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Фаина Савенкова попала в «черные списки» украинских активистов.

В «Миротворец» ее включили 19 октября после того, как она записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе. Авторы ее «анкеты» указали, что ребенок, который называет себя писателем, в реальности «распространяет фейковую информацию и собственные домыслы».

Позднее она обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу, написав ему письмо, в котором выразила опасение за свою жизнь и безопасность семьи из-за включения в этот список.

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году для ведения поименного списка «врагов Украины».