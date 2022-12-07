Россияне резко заинтересовались жильем в США

Florida.Realestate: в октябре спрос на жилье в США со стороны россиян повысился на 53,68%

В октябре 2022 года спрос со стороны россиян на покупку недвижимости в США подскочил на 53,68 процента относительно сентября. О том, что граждане России резко заинтересовались жильем в зарубежной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Florida.Realestate.

Специалисты отметили, что подобный рост числа запросов стал рекордным начиная с 2020 года. Кроме того, интерес граждан России к покупке жилья в США в десятом месяце нынешнего года был на 2,11 процента выше, чем в аналогичный период предыдущего года. По сравнению с октябрем 2020-го в 2022-м показатель повысился на 38,89 процента. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, за период с января по октябрь текущего года число запросов, связанных с приобретением недвижимости в США, оказалось на 5,11 процента ниже относительно десяти месяцев предыдущего года.

В ноябре эксперты Florida.Realestate пришли к выводу, что россияне бросились скупать жилье во Флориде. По их данным, в октябре 2022 года спрос на покупку недвижимости в этом американском штате со стороны граждан России подскочил на 61,67 процента относительно сентября.