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23:50, 7 декабря 2022Мир

Пентагон признал проблемы с военными запасами в США из-за поставок Украине

Пентагон: поставки оружия Украине усложнили мониторинг собственных военных запасов США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Выделение Вооруженным силам Украины (ВСУ) военной помощи со стороны США усложнило мониторинг собственных оружейных запасов, заявила заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон, пишет РИА Новости.

По ее словам, поставки оружия — ответственный и напряженный процесс. Джексон уточнила, что Вашингтон учитывает требования, поступающие от Киева. «Каждый, кто работал в министерстве, не сможет переоценить, настолько это действительно тяжело», — объяснила она. Политик признала проблемы с военными запасами в США из-за поставок Украине.

Вице-президент американской оборонной корпорации Lockheed Martin Кэти Уилбаргер подчеркнула, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) сталкивается с трудностями, которые «вызваны недостатком стабильного понимания спроса на их продукцию».

Ранее американский морпех в отставке Дакота Вуд заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны Вашингтона снизили обороноспособность США и истощили военные запасы страны. США остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения, объяснил он.

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Марина Совина
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