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17:43, 7 декабря 2022Путешествия

Муж обезглавленной туристки оценил свое горе в восемь миллиардов рублей

В США муж убитой воротами туристки потребовал 140 миллионов долларов для возмещения ущерба

Фото: George Frey / Reuters

Вдовец и семья туристки, которая погибла в результате несчастного случая в национальном парке Юта в США, требуют от правительства 140 миллионов долларов (восемь миллиардов рублей) для возмещения ущерба. Об этом пишет New York Post.

Весной 2020 года Людовик Мишо и его жена Эстер Накаджиго (Esther Nakajjigo) ехали на машине по национальному парку Арки. Когда пара проезжала металлические ворота, установленные на дороге, калитка резко захлопнулась от мощного порыва ветра — от удара пассажирская дверь была прорезана, а сидящая на переднем сиденье Накаджиго обезглавлена.

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Адвокаты семьи утверждают, что халатное отношение к обслуживанию инфраструктуры Службы парков США привело к смерти туристки. Муж убитой заявил, что его супруга была угандийской певицей и актрисой, которая занималась благотворительностью. По его словам, если бы Накаджиго не погибла, то она стала бы генеральным директором некоммерческой организации, приносящей годовой доход в сотни тысяч или миллионы долларов. Свое горе от утраты жены, а также упущенные возможности он оценил в 140 миллионов долларов (восемь миллиардов рублей).

Ожидается, что судья вынесет свое решение в ближайшие недели.

Ранее в ноябре в национальном парке Зайон в штате Юта в США туристка умерла от переохлаждения. Отмечалось, что после холодной ночи в палатке муж путешественницы решил отправиться за помощью к другим посетителям парка — тем не менее, женщина скончалась, не дождавшись мужа.

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Дарья Рыбак
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