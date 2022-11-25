Туристка отправилась в поход с мужем и умерла от холода в ожидании помощи

Туристка умерла от переохлаждения в национальном парке Зайон в США

Туристка умерла от переохлаждения в ожидании помощи в национальном парке Зайон США в штате Юта. Об этом говорится на официальном сайте парка.

По данным издания, во вторник, 22 ноября, 31-летняя путешественница отправилась в пеший поход на 25 километров вместе с 33-летним мужем. Ночью супруги расположилась в палатке и сильно замерзли, после чего у них начали проявляться симптомы обморожения.

На следующее утро мужчина отправился за помощью. Туриста заметили другие посетители парка, они помогли ему спуститься по тропе, а сами пошли на поиски его супруги.

Отмечается, что путешественники обнаружили женщину и пытались оказать ей первую помощь. Спустя некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательной службы, однако спасти пострадавшую им не удалось.

В настоящее время смерть туристки расследует офис шерифа округа Вашингтон и бюро судебно-медицинской экспертизы штата Юта.

Ранее в ноябре сообщалось, что туристка из Аргентины погибла на побережье Италии из-за удара мощной волны. Путешественница пыталась запечатлеть на камеру прибрежную волну, однако поток воды сбил ее с ног и унес в море.