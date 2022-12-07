Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:34, 7 декабря 2022Интернет и СМИ

Путин предложил задуматься об ужесточении ответственности за утечку данных

Путин предложил задуматься о введении оборотных штрафов компаниям за утечку данных

Фото: Shamin Haky / Unsplash

Президент России Владимир Путин допустил ужесточение ответственности за нарушения в сфере защиты персональных данных. В ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства предложил ввести оборотные штрафы компаниям за утечку информации. Его слова передает ТАСС.

Путин заявил, что в России есть необходимость ужесточения ответственности за нарушения в сфере защиты данных. По мнению президента, стоит задуматься об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных сведений. «Ведь те, кто использует эти данные, они должны знать и понимать, что они используют украденные данные», — отметил он.

По словам президента, по вопросам ужесточения ответственности за нарушения в сфере защиты информации нужно подумать и своевременно принять взвешенные решения, которые защитят интересы граждан, но и не станут препятствовать «развитию соответствующих, очень нужных для государства информационных технологий».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Сотрудники ФСБ задержали россиянина при попытке уехать воевать против России
Пользователей Windows 7 отключат от браузера Chrome
Умер актер фильмов «Пан Володыевский» и «Пепел» Ян Новицкий
Путин предложил задуматься об ужесточении ответственности за утечку данных
В США предостерегли Украину от наступления на Крым
Звездный организатор праздников раскрыла секреты вечеринки без лишних затрат
Овчарка в одиночку расправилась с восемью койотами и спасла стада хозяина
Путин пообещал защищать союзников России «всеми имеющимися средствами»
Звезда «Тайн следствия» рассказала о традиции наряжать елку на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.