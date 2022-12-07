Путин предложил задуматься об ужесточении ответственности за утечку данных

Путин предложил задуматься о введении оборотных штрафов компаниям за утечку данных

Президент России Владимир Путин допустил ужесточение ответственности за нарушения в сфере защиты персональных данных. В ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства предложил ввести оборотные штрафы компаниям за утечку информации. Его слова передает ТАСС.

Путин заявил, что в России есть необходимость ужесточения ответственности за нарушения в сфере защиты данных. По мнению президента, стоит задуматься об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных сведений. «Ведь те, кто использует эти данные, они должны знать и понимать, что они используют украденные данные», — отметил он.

По словам президента, по вопросам ужесточения ответственности за нарушения в сфере защиты информации нужно подумать и своевременно принять взвешенные решения, которые защитят интересы граждан, но и не станут препятствовать «развитию соответствующих, очень нужных для государства информационных технологий».