Метеоролог предупредил о неоднородной зиме в Европе

Вильфанд заявил, что зима в Европе будет неоднородной, с резкими понижениями температуры

Зима в Европе будет неоднородной, с частыми оттепелями и резкими понижениями температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству РИА Новости.

По словам Вильфанда, в среднем, температурный фон будет около нормы. Однако эта зима будет холоднее, чем год назад, поскольку прошлой зимой средняя температура воздуха была «чуть выше нормы», заявил синоптик.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас предупредил европейцев о риске отключений электричества зимой. По его мнению, Европу от этого отделяют всего несколько градусов по Цельсию.