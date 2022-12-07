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16:04, 7 декабря 2022Путешествия

Полсотни россиян получили отказ в визе на Кипр по одной причине

TourDom: генконсульство Кипра отказало 48 россиянам в визе из-за недоверия к туристам
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Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Почти полсотни российских туристов, которые пришли 6 декабря в генконсульство Республики Кипр в Санкт-Петербурге за визами, получили отказы. Об этом порталу TourDom рассказал один из турагентов.

Собеседник издания сообщил, что только двоим путешественникам из 50 дали разрешение на въезд в страну. Причем эти россияне получили не мультивизу, а однократную. По словам турагента, причина отказа у всех одна — недоверие к туристам. Так, в официальном документе говорится: «Не представляется возможным убедиться в Вашем намерении покинуть территорию Республики Кипр в течение срока действия визы».

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Более того, турагент подчеркнул, что, судя по разговорам внутри кипрского диппредставительства, поступило распоряжение ограничить количество выдаваемых виз именно российским путешественникам, поскольку их якобы стало слишком много. Также отмечается, что большая часть подававших на визу туристов не приобретали туры, так как планировали поездки в гости к друзьям или родственникам на разные сроки.

Ранее в декабре власти Кипра ввели сбор за оформление национальной визы для россиян. Таким образом, страна стала последним государством в Европейском союза, которое изменило визовые правила в отношении российских туристов.

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Фариза Бацазова
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