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10:04, 1 декабря 2022Путешествия

Власти Кипра изменили визовые правила для россиян

Кипр ввел сбор за оформление национальной визы для россиян с 1 декабря
СюжетВизы в Европу:

Фото: Hert Niks / Unsplash

Власти Кипра ввели сбор за оформление национальной визы для россиян с 1 декабря. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что Кипр стал последней страной Европейского союза (ЕС), которая изменила визовые правила в отношении отечественных туристов. Согласно нововведениям, в России вводится сбор за оформление национальной визы республики — теперь получение визы обойдется для взрослых в 80 евро (4,8 тысячи рублей), для детей от 6 до 12 лет — 40 евро (2,4 тысячи рублей). Раньше национальная виза Кипра оформлялась для российских граждан бесплатно.

Ранее стало известно, что среди любимых стран, в которых предпочитают отдыхать российские богачи, оказались МальдивыОАЭ и Сейшелы. В 2022 году заметно изменился набор востребованных дорогих направлений: практически исчезли бронирования ГрецииИталии и Кипра. 

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Валентина Процкова
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