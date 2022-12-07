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21:54, 7 декабря 2022Россия

Собянин заявил о войне России со всем блоком НАТО

Мэр Москвы Собянин заявил, что Россия сейчас противостоит всему блоку НАТО на Украине

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ заявил, что Россия сейчас противостоит всему блоку НАТО на Украине, где, по сути, «идет война». Его слова приводит ТАСС.

«Проводится специальная военная операция на Украине, по сути дела, там идет война, чего уж там скрывать», — отметил мэр, добавив, что за Украиной стоит НАТО со всеми своими технологиями, вооружениями, информацией, специальными вооружениями и технологиями.

Собянин добавил, что постоянно вводятся очередные санкции с целью секторально отключить Россию от всего мира и загнать в угол. Однако, по его мнению, страна способна пережить и не такие кризисы. «В конце концов, огромное количество стран в мире понимают нашу правоту. Да, они не могут иногда сказать это во весь голос», — отметил градоначальник.

Ранее Собянин назвал мобилизацию вынужденной мерой в условиях противостояния с блоком НАТО. Он добавил, что теми ресурсами, которые были на момент начала спецоперации, проблему было не решить. Поэтому если бы российские власти не провели мобилизацию, последствия были бы гораздо хуже.

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Марина Совина
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