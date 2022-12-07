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21:31, 7 декабря 2022Россия

Собянин назвал мобилизацию вынужденной мерой в условиях противостояния с НАТО

Мэр Москвы Собянин назвал мобилизацию вынужденной мерой в условиях противостояния с НАТО

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал мобилизацию вынужденной мерой в условиях противостояния с блоком НАТО. Такое мнение он выразил в интервью на телеканале ТВЦ, передает ТАСС.

По его словам, ситуация с мобилизацией была непростая с точки зрения психологической и политической. При этом он отметил, что мобилизация была вынужденной мерой. «Против нас обрушилась вся машина натовского блока, и ей нужно было противостоять», — сказал Собянин.

Он добавил, что теми ресурсами, которые были на момент начала спецоперации, проблему было не решить. Поэтому если бы российские власти не провели мобилизацию, последствия были бы гораздо хуже.

Ранее Собянин заявил, что ни о какой второй волне мобилизации речи не идет. По его словам, такие слухи распространяются намеренно и в провокационных целях, чтобы создать тревожное состояние у населения.

С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Марина Совина
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