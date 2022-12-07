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21:17, 7 декабря 2022Россия

Собянин оценил вероятность второй волны мобилизации

Мэр Москвы Собянин заявил, что ни о какой второй волне мобилизации речи не идет

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ни о какой второй волне мобилизации речи не идет. Так он оценил слухи о новом призыве, пишет ТАСС.

По его словам, такие слухи распространяются намеренно и в провокационных целях, чтобы создать тревожное состояние у населения.

«И эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовывать, что "завтра будет вторая волна" — она постоянно барражирует», — отметил глава города.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном начале второй волны мобилизации в стране. По словам президента, необходимости в таких решениях в стране сейчас нет. Президент также пообещал решить проблемы с дефицитом экипировки в тех частях, где они отмечаются.

С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Марина Совина
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