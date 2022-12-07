Сестра верховного лидера Ирана призвала КСИР присоединиться к протестующим

Сестра верховного лидера Ирана Хаменеи призвала КСИР присоединиться к протестующим в Иране

Бадри Хосейни Хаменеи, сестра верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи, призвала Корпус стражей исламской революции (КСИР) встать на сторону протестующих в стране. Об этом она написала в открытом письме в Twitter-аккаунте своего сына.

«Я посчитала нужным, стремясь отделить свою позицию от позиции своего брата, объявить о своем сочувствии всем матерям, скорбящим из-за преступлений режима Исламской Республики», — написала она, добавив, что скорбит в разлуке со своей дочерью, правозащитницей Фариде Морадхани, которую ранее арестовали.

В письме Хосейни Хаменеи также назвала КСИР наемниками иранского режима и призвала организацию как можно скорее сложить оружие, «пока не стало слишком поздно».

Демонстрации в разных уголках Ирана начались еще в сентябре, после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Девушка скончалась в больнице, ее привезли туда из полицейского участка. Официальные власти утверждают, что она болела, но семья Махсы подчеркивает: девушка была здорова, у нее не было никаких патологий.