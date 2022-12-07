Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 7 декабря 2022Мир

Сестра верховного лидера Ирана призвала КСИР присоединиться к протестующим

Сестра верховного лидера Ирана Хаменеи призвала КСИР присоединиться к протестующим в Иране

Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters

Бадри Хосейни Хаменеи, сестра верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи, призвала Корпус стражей исламской революции (КСИР) встать на сторону протестующих в стране. Об этом она написала в открытом письме в Twitter-аккаунте своего сына.

«Я посчитала нужным, стремясь отделить свою позицию от позиции своего брата, объявить о своем сочувствии всем матерям, скорбящим из-за преступлений режима Исламской Республики», — написала она, добавив, что скорбит в разлуке со своей дочерью, правозащитницей Фариде Морадхани, которую ранее арестовали.

Материалы по теме:
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022
«Это наш позор!» После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
«Это наш позор!»После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
26 сентября 2022

В письме Хосейни Хаменеи также назвала КСИР наемниками иранского режима и призвала организацию как можно скорее сложить оружие, «пока не стало слишком поздно».

Демонстрации в разных уголках Ирана начались еще в сентябре, после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Девушка скончалась в больнице, ее привезли туда из полицейского участка. Официальные власти утверждают, что она болела, но семья Махсы подчеркивает: девушка была здорова, у нее не было никаких патологий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Путин призвал не забывать о жертвах политических репрессий
Путин пообещал рассмотреть вопрос о демобилизации одной категории граждан
Названа новая дата запуска японского модуля на Луну
Женщина споткнулась, упала в руки незнакомца и решила выйти за него замуж
Ozon снял с продажи книги с ЛГБТ-тематикой
ЮНИСЕФ потребовал удалить данные детей с сайта «Миротворец»
Путин заявил об осведомленности Запада об обстреле ВСУ жилых кварталов Донбасса
На одной из станций БКЛ пассажиров защитят от пожара по-новому
Google назвал самые популярные в 2022 году запросы
Описан эффект от увеличения длины «Силы Сибири»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.