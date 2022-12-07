«Аэрофлот» запустил продажу билетов по специальным тарифам
Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила продажу билетов по России по субсидированным тарифам на 2023 год. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.
Как уточняется в публикации, специальные тарифы действуют на прямые рейсы «Аэрофлота» и «России», а также авиакомпании «Аврора», выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.
Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам могут жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), которым для этого понадобится паспорт с отметкой о регистрации в регионе, а также льготные категории граждан. Среди них жители России младше 23 и старше 65 лет (для женщин — старше 55), инвалиды первой группы любого возраста, инвалиды с детства второй и третьей групп, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида и члены многодетных семей.
В сообщении также говорится, что перевозки по субсидируемым тарифам для жителей ДФО можно оформить не ранее шести месяцев до даты вылета. Все маршруты указаны на сайте авиакомпании.
В ноябре «Аэрофлот» запустил масштабную распродажу билетов по популярным направлениям внутри страны и за рубежом. Акция продлилась с 25 по 27 ноября, пассажирам предоставлялась возможность купить билеты со скидкой 50 процентов на период полетов с 28 ноября 2022 года по 25 марта 2023 года.