«Аэрофлот» запустил продажу билетов по специальным тарифам

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидированным тарифам для льготных категорий

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила продажу билетов по России по субсидированным тарифам на 2023 год. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Как уточняется в публикации, специальные тарифы действуют на прямые рейсы «Аэрофлота» и «России», а также авиакомпании «Аврора», выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.

Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам могут жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), которым для этого понадобится паспорт с отметкой о регистрации в регионе, а также льготные категории граждан. Среди них жители России младше 23 и старше 65 лет (для женщин — старше 55), инвалиды первой группы любого возраста, инвалиды с детства второй и третьей групп, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида и члены многодетных семей.

В сообщении также говорится, что перевозки по субсидируемым тарифам для жителей ДФО можно оформить не ранее шести месяцев до даты вылета. Все маршруты указаны на сайте авиакомпании.

В ноябре «Аэрофлот» запустил масштабную распродажу билетов по популярным направлениям внутри страны и за рубежом. Акция продлилась с 25 по 27 ноября, пассажирам предоставлялась возможность купить билеты со скидкой 50 процентов на период полетов с 28 ноября 2022 года по 25 марта 2023 года.