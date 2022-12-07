Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:20, 7 декабря 2022Путешествия

«Аэрофлот» запустил продажу билетов по специальным тарифам

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидированным тарифам для льготных категорий

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила продажу билетов по России по субсидированным тарифам на 2023 год. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Как уточняется в публикации, специальные тарифы действуют на прямые рейсы «Аэрофлота» и «России», а также авиакомпании «Аврора», выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам могут жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), которым для этого понадобится паспорт с отметкой о регистрации в регионе, а также льготные категории граждан. Среди них жители России младше 23 и старше 65 лет (для женщин — старше 55), инвалиды первой группы любого возраста, инвалиды с детства второй и третьей групп, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида и члены многодетных семей.

В сообщении также говорится, что перевозки по субсидируемым тарифам для жителей ДФО можно оформить не ранее шести месяцев до даты вылета. Все маршруты указаны на сайте авиакомпании.

В ноябре «Аэрофлот» запустил масштабную распродажу билетов по популярным направлениям внутри страны и за рубежом. Акция продлилась с 25 по 27 ноября, пассажирам предоставлялась возможность купить билеты со скидкой 50 процентов на период полетов с 28 ноября 2022 года по 25 марта 2023 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
В МИД отреагировали на план США исключить Россию из G20
В России выявили 6935 случаев коронавируса
Apple засудят из-за гаджета-шпиона
Обстрелявшего полицейских под Ростовом мужчину в камуфляже задержали
Косметолог назвала способы улучшить состояние кожи за месяц
Невеста Роналду оценила его отсутствие в стартовом составе матча 1/8 финала ЧМ
В двух областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу
272-килограммовая женщина похудела на 165 килограммов и показала обвисшую кожу
Экстренные отключения света начались в Киеве
ФСБ предъявила российскому ученому обвинение в госизмене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.