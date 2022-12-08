Мужчина заявил об изнасиловании четырьмя женщинами

The Mirror: в Индии мужчина заявил о похищении и изнасиловании четырьмя женщинами

Житель индийского города Джаландхар, штат Пенджаб обвинил четверых неизвестных женщин в похищении и изнасиловании. Об этом сообщает The Mirror.

Сотрудник кожевенного завода, которому около 20 лет, заявил полицейским, что гулял по городу, когда к нему на белом автомобиле подъехали четыре женщины. Они общались между собой по-английски, но с ним заговорили на языке панджаби. Женщины дали ему лист бумаги, на котором был указан адрес, и спросили, как туда проехать.

Когда индиец отвлекся на записку, одна из неизвестных распылила ему в глаза некую субстанцию, от которой он временно ослеп, а потом потерял сознание. Мужчина очнулся уже в машине со связанными за спиной руками. Злоумышленницы отвезли его в лес, где накачали наркотиками, а потом, заставив выпить некий алкогольный напиток, изнасиловали и бросили связанным и с завязанными глазами. Мужчине в конце концов удалось освободиться и вернуться домой.

Полиция ведет расследование странного инцидента.

Ранее сообщалось, что в английском городе Уотерлувилл 25-летняя Каприс Баддл ограбила, избила и изнасиловала влюбленного в нее мужчину. Женщина познакомилась с жертвой в интернете, после нескольких встреч заманила к себе домой, где вместе с сообщниками отобрала у него бумажник и телефон, а затем подвергла физическому, словесному и сексуальному насилию.