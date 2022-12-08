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02:30, 8 декабря 2022Из жизни

Мужчина заявил об изнасиловании четырьмя женщинами

The Mirror: в Индии мужчина заявил о похищении и изнасиловании четырьмя женщинами

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Житель индийского города Джаландхар, штат Пенджаб обвинил четверых неизвестных женщин в похищении и изнасиловании. Об этом сообщает The Mirror.

Сотрудник кожевенного завода, которому около 20 лет, заявил полицейским, что гулял по городу, когда к нему на белом автомобиле подъехали четыре женщины. Они общались между собой по-английски, но с ним заговорили на языке панджаби. Женщины дали ему лист бумаги, на котором был указан адрес, и спросили, как туда проехать.

Когда индиец отвлекся на записку, одна из неизвестных распылила ему в глаза некую субстанцию, от которой он временно ослеп, а потом потерял сознание. Мужчина очнулся уже в машине со связанными за спиной руками. Злоумышленницы отвезли его в лес, где накачали наркотиками, а потом, заставив выпить некий алкогольный напиток, изнасиловали и бросили связанным и с завязанными глазами. Мужчине в конце концов удалось освободиться и вернуться домой.

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Алиса Дмитриева
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