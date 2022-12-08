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07:30, 8 декабря 2022Россия

Сотрудникам ГИБДД дали рекомендации по общению с агрессивными россиянами

В МВД дали сотрудникам ГИБДД рекомендации по общению с агрессивными гражданами

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России дал сотрудникам Госавтоинспекции рекомендации для общения с агрессивными водителями. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет РИА Новости.

«Противопоставьте агрессии гражданина выдержку и уверенность в себе, создайте спокойную деловую атмосферу (убедите себя в том, что это принесет больше пользы, помните, что ваше спокойствие передается гражданину»,— говорится в методических рекомендациях.

Согласно рекомендациям, при общении с агрессивно настроенными людьми представители ГИБДД должны дать им время «выговориться». Сотрудникам инспекции следует контролировать свои эмоции,не допускать возникновения «эмоционального напряжения» и не реагировать на провокации.

К выяснению причин возможного правонарушения стоит приступать тогда, когда высокий градус диалога сошел на нет, советуют в научном центре. Там допускают повышение голоса на агрессивных людей, если это единственная возможность быть услышанным.

1 июля в России появилась «витрина ГИБДД» — сервис, где появляется информация о нарушениях владельцами транспортных средств правил дорожного движения.

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Анастасия Шейкина
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