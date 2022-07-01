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В России появилась «витрина ГИБДД» с информацией о нарушениях ПДД

В России появилась «витрина ГИБДД», где размещена информация о нарушителях ПДД

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России появилась «витрина ГИБДД» — сервис, где будет появляться информация о нарушениях владельцами транспортных средств правил дорожного движения (ПДД). Опубликованный на официальном портале правовой информации приказ МВД о доступе к «витрине» вступил в силу с 1 июля.

Согласно тексту приказа, на «витрине» будут опубликованы данные, используемые «в целях оказания государственных и муниципальных услуг и использования государственных и муниципальных функций», то есть доступ к ним получат в том числе и агрегаторы такси, владельцы таксопарков и каршеринг-компаний, чтобы проверить, нет ли у водителей многочисленных штрафов и не лишены ли они прав.

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При этом получить доступ к хранящейся на портале информации о нарушениях работодатели смогут получить лишь с согласия самого владельца автомобиля, от посторонних данные будут защищены.

Частично «витрина» начала работать еще в прошлом году, но тогда на ней публиковались лишь данные о принадлежащих гражданам транспортных средствах.

Ранее в России вступил в силу закон о тюремном сроке для злостных нарушителей ПДД. В частности, до трех лет лишения свободы грозит злостным нарушителям за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час.

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Валерий Розенберг
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