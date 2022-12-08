Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:31, 8 декабря 2022Россия

В МВД прокомментировали идею оснащения машин алкозамками

В МВД сочли разумной идею оснащения машин алкозамками, однако подчеркнули ее затратность

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин прокомментировал предложение оснастить автомобили противоалкогольными замками. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Митрошин положительно оценил данную идею, при этом подчеркнув, что ее реализация будет достаточно затратной. «Знаете… есть, безусловно, здравое зерно в этой идее», — указал он. Однако, отметил представитель МВД, подобные решения очень непросто проходят на законодательном уровне.

Митрошин также указал, что алкозамки — достаточно частое явление в России. Он пояснил, что их активно используют в сфере перевозок, где стоимость техники исчисляется десятками и сотнями тысяч долларов. «Они-то меньше всего заинтересованы в том, чтобы, так сказать, их транспорт попадал в аварии. Поэтому всевозможные средства, технические средства, инфраструктурные меры, которые позволяют не допустить за руль пьяного водителя, они в общем-то на добровольной основе применяются достаточно активно», — заключил представитель МВД.

В мае прошлого года Минпромторг и ГИБДД задумались об обязательной установке алкозамков на автомобили водителей, которые хотя бы раз привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Уточнялось, что нарушителям придется оборудовать машину этим устройством за свой счет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В МИД назвали причастную к атакам на российские аэродромы корпорацию из США
Глава Chevron усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефть
Новая «прическа» Сергея Жукова развеселила россиян
Российский видеоблогер оценил Емельяненко перед совместным боем
В МВД прокомментировали идею оснащения машин алкозамками
Стало известно о взрывах в Харькове и Кривом Роге
Пресс-секретарь Байдена прервала брифинг после спора с журналистом
Александр Емельяненко рассказал об отношении к поражениям
В Литве сочли ненормальным желание школьников изучать русский язык
Суд продлил арест Кара-Мурзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.