В МВД прокомментировали идею оснащения машин алкозамками
Начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин прокомментировал предложение оснастить автомобили противоалкогольными замками. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Митрошин положительно оценил данную идею, при этом подчеркнув, что ее реализация будет достаточно затратной. «Знаете… есть, безусловно, здравое зерно в этой идее», — указал он. Однако, отметил представитель МВД, подобные решения очень непросто проходят на законодательном уровне.
Митрошин также указал, что алкозамки — достаточно частое явление в России. Он пояснил, что их активно используют в сфере перевозок, где стоимость техники исчисляется десятками и сотнями тысяч долларов. «Они-то меньше всего заинтересованы в том, чтобы, так сказать, их транспорт попадал в аварии. Поэтому всевозможные средства, технические средства, инфраструктурные меры, которые позволяют не допустить за руль пьяного водителя, они в общем-то на добровольной основе применяются достаточно активно», — заключил представитель МВД.
В мае прошлого года Минпромторг и ГИБДД задумались об обязательной установке алкозамков на автомобили водителей, которые хотя бы раз привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Уточнялось, что нарушителям придется оборудовать машину этим устройством за свой счет.