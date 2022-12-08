Москвичей предупредили об аномальных снегопадах

Синоптик Тишковец предупредил москвичей об аномальных снегопадах

В Москве 12 декабря прогнозируются аномальные осадки до 25 миллиметров, может быть установлен абсолютный рекорд для декабря. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, чьи слова передает РИА Новости.

«Снегопады, которые в четверг принес на запад России североатлантический циклон "Зора", это всего лишь легкая разминка перед грядущим буйством настоящей стихии», — сказал синоптик.

В пятницу и в ночь на субботу, продолжил специалист, в московском регионе температура воздуха будет колебаться от минус 6 до минус 1 градуса, ожидается небольшой снег. Однако в первый день выходных снегопады усилятся, осадки составят от восьми до 13 миллиметров, а высота снежного покрова вырастет до 10 сантиметров.

В воскресенье ожидается мокрый снег и еще до 10-15 миллиметров осадков. Температура воздуха составит от минус 2 до плюс 3 градусов. В понедельник натиск циклона усилится, осадки ночью могут кратковременно переходить в ледяной дождь.

«Общее количество осадков может достигнуть 20-25 миллиметров за сутки, что для 12 декабря станет рекордным показателем за всю историю столичной метеостанции ВДНХ, превысив прежний максимум в два раза, когда в 1960 году в столице было зафиксировано 12,6 миллиметра», — объяснил Тишковец.

По его словам, может быть установлен также суточный рекорд для декабря за всю историю регулярных метеонаблюдений, который составляет 23 миллиметра и держится с 1981 года.

Ранее Евгений Тишковец заявил, что 4 декабря давление в Москве побило рекорд почти 70-летней давности. По его словам, показания барометров вышли на пик — 772,2 миллиметра ртутного столба, что на 25 единиц выше нормы.