Атмосферное давление в Москве побило рекорд почти 70-летней давности

В Москве второй день подряд фиксируются рекорды по атмосферному давлению

В Москве второй день подряд фиксируются очень высокие показатели атмосферного давления. В воскресенье, 4 декабря, оно побило рекорд почти 70-летней давности. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В столичном регионе уже более десяти суток атмосферное давление превышает нормы, а сегодня к 09:00 показания барометров вышли на пик — 772,2 миллиметра ртутного столба, что на 25 единиц выше нормы. Мало того, это рекордное значение для 4 декабря. Прежний максимум держался с 1954 года, когда в этот день было 766,8 миллиметра ртутного столба», — написал он.

По его словам, высокое атмосферное давление значительно легче переносят люди с пониженным артериальным давлением. А для людей, которые страдают гипертонией, подобные явления могут стать тяжелым испытанием.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений.