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09:24, 8 декабря 2022Силовые структуры

Замгендиректора летного отряда Минобороны России взяли под стражу за коррупцию

В Москве суд арестовал замгендиректора «223-го летного отряда» Минобороны России за взятку

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю гендиректора по наземному обслуживанию государственной авиакомпании «223-й летный отряд» Минобороны России Евгению Бутусову, подозреваемому в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый арестован до 5 февраля. Решение вынесено по ходатайству следствия.

Бутусов был задержан 7 декабря по уголовному делу о получении взятки в два миллиона рублей. Он отказался от сотрудничества со следствием и дачи показаний.

«223-й летный отряд» выполняет перевозки по задачам президента и правительства России, а также военного ведомства.

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Любовь Ширижик
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