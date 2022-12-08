Замгендиректора летного отряда Минобороны России взяли под стражу за коррупцию

В Москве суд арестовал замгендиректора «223-го летного отряда» Минобороны России за взятку

Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю гендиректора по наземному обслуживанию государственной авиакомпании «223-й летный отряд» Минобороны России Евгению Бутусову, подозреваемому в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый арестован до 5 февраля. Решение вынесено по ходатайству следствия.

Бутусов был задержан 7 декабря по уголовному делу о получении взятки в два миллиона рублей. Он отказался от сотрудничества со следствием и дачи показаний.

«223-й летный отряд» выполняет перевозки по задачам президента и правительства России, а также военного ведомства.