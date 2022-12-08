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12:07, 8 декабря 2022Мир

На улицы Багдада вывели тысячи военных из-за возможных демонстраций

Более 3,5 тыс. военных разместили в Багдаде в связи с возможными демонстрациями
СюжетОтставка губернатора:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Carlos Barria / Reuters

Оперативное командование вооруженных сил в Багдаде приказало разместить в столице Ирака тысячи военнослужащих из-за риска начала протестных акций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное информагентство Shafaq.

«Оперативное командование Багдада приняло решение разместить 3600 бойцов в столице без объяснения причин», — говорится в сообщении. О том, что решение принято в связи с возможными демонстрациями, журналистам рассказал источник в службах безопасности.

Вывести военных на улицы власти решили после столкновений между демонстрантами и силовиками в городе Эн-Насирия в южной провинции Ди-Кар, уточнил собеседник РИА Новости в службах безопасности Ирака. Они произошли 7 декабря. В ходе инцидента погибли три человека, а еще 17 получили ранения. По данным местных СМИ, протестующие призывали к отставке губернатора, требовали выпустить на свободу активистов, которых задержали на предыдущих акциях, и привлечь виновных в гибели демонстрантов к ответственности. Также протестующие требовали улучшить условия жизни в стране.

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Акции протеста начались в провинции Ди-Кар осенью 2019 года. Тогда в Багдаде и ряде районов демонстранты вышли на улицы, требуя отправить правительство в отставку, а также начать борьбу с безработицей и коррупцией в стране. В ходе столкновений, сопровождавших эти демонстрации, погибли свыше 600 человек, еще около 50 тысяч пострадали. На фоне этих протестов премьер-министр Адель Абд аль-Махди покинул свой пост.

Год назад протесты в провинции Ди-Кар начались вновь. Демонстранты выходят на улицы с прежними требованиями. В начале октября протестующие дали властям срок до конца месяца на урегулирование политического кризиса в стране.

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Полина Матюхина
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