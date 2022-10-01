Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Протестующие в Ираке назвали властям срок для выхода из политического кризиса

Al Hadath: протестующие в Ираке дали властям срок до 25 октября для выхода из кризиса

Фото: Essam Al-sudani / Reuters

Протестующие в Ираке согласились прекратить акцию протеста в центре Багдада и дали властям срок до 25 октября для урегулирования политического кризиса в стране. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, участники демонстрации призвали всем блоки и альянсы прекратить межпартийные распри и сформировать временное переходное правительство под контролем ООН «при условии, что в нем не будет нынешних политиков, включая существующую исполнительную власть в лице Мустафы аль-Каземи».

«Наша цель — изменить существующую политическую систему и обнулить весь политический процесс, чтобы иракцы могли построить новую политическую систему с конституцией и новым общественным договором, избавиться от гибридной системы, разработанной иностранцами, поэтому мы дадим всем политическим силам срок до 25 октября этого года для изменения политического режима», — говорится в заявлении демонстрантов.

В противном случае участники выступлений обещали значительно усилить протестное движение и в столице страны, и в провинциях.

Демонстрации начались в конце июля после того, как на пост премьер-министра страны выдвинулся Мухаммад ас-Судани, представитель партии «Координационная платформа», представляющей шиитов в парламенте. Сторонники Муктады ас-Садра считают, что именно он должен быть единственным кандидатом на пост от шиитов, поэтому продолжают акции протеста по сей день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Появилось видео момента аварии с самолетом в Севастополе
Роскомнадзор заблокировал сайт популярного аудиостримингового сервиса
Пользователи сети назвали московский фонтан «памятником простатиту»
25 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции
Британцев разозлили угрозы Трасс в адрес Путина
Три страны Евросоюза проведут расследование инцидентов на «Северных потоках»
Нацбанк Украины поставил рекорд по продаже валюты
Европейская страна устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе
Министр обороны ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.