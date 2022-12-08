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09:49, 8 декабря 2022Силовые структуры

В России с 2011 года осудили 72 тысячи чиновников за коррупцию

Глава СКР Бастрыкин: 72 тысячи чиновников осудили в России за коррупцию с 2011 года
Начало событий в новости В России в 2022 году 1400 силовиков и 679 военных ответили в суде за коррупцию

Фото: ТАСС

В России с 2011 года перед судом предстали за коррупцию 72 тысячи чиновников и служащих. Об этом заявил РИА Новости председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов и чиновники чаще всего становятся фигурантами уголовных дел о взяточничестве.

В 2022 году следователи направили в суды более пяти тысяч коррупционных дел, 1169 дел о мошенничестве — это немного больше, чем в 2021 году. Завершено 458 дел о присвоении или растрате.

Ранее 8 декабря Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2022 года 1400 силовиков и 679 военных ответили в суде за коррупцию. Он добавил, что всего за это время следователи направили в суды дела в отношении более 9,1 тысячи россиян — это почти столько же, сколько за весь 2021 год. Среди фигурантов, помимо правоохранителей и военных, 420 чиновников, 356 работников системы образования и 259 сотрудников системы здравоохранения.

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Любовь Ширижик
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