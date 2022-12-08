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09:31, 8 декабря 2022Силовые структуры

В России в 2022 году 1400 силовиков и 679 военных ответили в суде за коррупцию

Глава СК Бастрыкин: 679 военных и 1400 силовиков ответили в суде за коррупцию в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

За девять месяцев 2022 года 1400 силовиков и 679 военных ответили в суде за коррупцию. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что всего за это время следователи направили в суды дела в отношении более 9,1 тысячи россиян — это почти столько же, сколько за весь 2021 год. Среди фигурантов, помимо правоохранителей и военных, 420 чиновников, 356 работников системы образования и 259 сотрудников системы здравоохранения.

Также среди тех, кто предстал перед судом за коррупцию, были обладатели особого правового статуса: 60 депутатов, 10 следователей, 10 прокуроров и помощников прокуроров.

Ранее Бастрыкин заявил, что СКР для эффективной борьбы с коррупцией намерен получить право внесудебного ареста имущества фигурантов.

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Елизавета Новикова
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