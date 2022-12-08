Мужчина попытался поговорить с пчелами и был искусан насмерть

News 24: в ЮАР считавший пчел своими предками мужчина попытался поговорить с ними и погиб

Житель Восточной Капской провинции в ЮАР попытался поговорить с роем пчел, которых считал своими предками, и был искусан насекомыми насмерть. Об этом сообщает News 24.

Погибший 58-летний Никосентша Нджимбана придерживался традиционных верований, согласно которым появившиеся в доме пчелы или полосатый варан являются духами предков. Местные легенды утверждают, что они появляются в жилище, когда хотят передать живым родственникам какое-либо послание.

По традиции, в таких случаях необходимо провести специальные ритуалы. Старший мужчина в семье должен поприветствовать пчел подношениями в виде стакана содовой воды, сахара и стакана бренди. После этого он должен обратиться к знахарю, чтобы лучше понять, какую именно церемонию необходимо провести, чтобы угодить духам предков. Глава семьи преклоняется перед пчелами и обещает им провести необходимые ритуалы. Он просит пчел дать ему несколько месяцев на то, чтобы накопить денег для проведения церемоний, которые, как правило, весьма затратны.

Брат Нджимбаны, Мандла, рассказал, что церемония «рассеивания пчел» проводилась через неделю после того, как пчелы прилетели к дому. Мужчина заявил, что его родственник воспринял появление пчел как знак того, что его навестили предки. Он предположил, что у пчел есть послание для него. Нджимбана проконсультировался со знахарем и вернулся с ответами. Пока он рассказывал пчелам, что проведет все ритуалы вовремя, насекомые напали на него и искусали до смерти.

«Это самое печальное событие, что когда-либо случалось с нашей семьей. Мы не понимаем, почему они так сильно разозлились на него, ведь он поприветствовал их в своем доме. Он не пытался прогнать их», — заявил Мандла.

Эксперт в области традиций Лойисо Нгеву считает, что причиной смертельного исхода проведенной Нджимбаной церемонии могло стать то, что он неправильно расшифровал послание предков. Возможно, семья поспешила провести церемонию рассеивания пчел, не попытавшись понять, что они хотят сказать.

Полиция начала расследование по факту гибели Нджимбаны. Местные власти призвали жителей вызывать специалистов по удалению пчел в случае обнаружения насекомых в своих домах, а не пытаться проводить церемонии.

Ранее сообщалось, что в Кении похитители скота сдались полиции после того, как знахарь наслал на них пчел. Правоохранители уточнили, что при этом воры ритмично мычали и блеяли.