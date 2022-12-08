Экономист высказался о росте рухнувшего биткоина

Экономист Беляев допустил рост биткоина, если он станет реальным платежным средством

Курс биткоина вряд ли повыситься, однако гипотетически это возможно при определенных условиях, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Вероятность роста рухнувшей криптовалюты он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Если те, кто заинтересован в существовании биткоина, приложат определенные информационные усилия, а, может быть, сумеют организовать возможность купли-продажи каких-то материальных ценностей за биткоины, которые действительно станут реальным платежным средством, тогда можно ожидать рост курса, но это все пока лежит в области гипотез», — высказался Беляев.

При этом, рост курса до 60-70 тысяч долларов экономист считает маловероятным. «Говорить о том, что курс повысится до 60-70 тысяч долларов трудно, потому что вторая волна ажиотажа редко бывает. К тому же, сейчас майнинг фактически ушел, осталась только купля-продажа, и расчет только на то, что будет расти курс, а рост курса без майнинга выглядит уже немножко по-другому», — пояснил он.

Вместе с тем, аналитик предостерег россиян от покупки биткоина. «Выше курс будет вряд ли, и охотников купить биткоин будет не так много. Купить-то запросто можно, а потом что ты с ними дальше будешь делать? Курс расти не будет, а купить за них ты тоже ничего не сможешь», — отметил Беляев.

7 декабря биткоин упал ниже 17 тысяч долларов, сообщил Telegram-канал «Деньги в банкe».

Ранее американский венчурный инвестор и основатель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер заявил, что цена рекордно обрушившегося биткоина в 2023 году может вырасти до 250 тысяч долларов за монету.

