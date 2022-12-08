Экономист высказался о росте рухнувшего биткоина
Курс биткоина вряд ли повыситься, однако гипотетически это возможно при определенных условиях, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Вероятность роста рухнувшей криптовалюты он оценил в беседе с «Лентой.ру».
«Если те, кто заинтересован в существовании биткоина, приложат определенные информационные усилия, а, может быть, сумеют организовать возможность купли-продажи каких-то материальных ценностей за биткоины, которые действительно станут реальным платежным средством, тогда можно ожидать рост курса, но это все пока лежит в области гипотез», — высказался Беляев.
При этом, рост курса до 60-70 тысяч долларов экономист считает маловероятным. «Говорить о том, что курс повысится до 60-70 тысяч долларов трудно, потому что вторая волна ажиотажа редко бывает. К тому же, сейчас майнинг фактически ушел, осталась только купля-продажа, и расчет только на то, что будет расти курс, а рост курса без майнинга выглядит уже немножко по-другому», — пояснил он.
Вместе с тем, аналитик предостерег россиян от покупки биткоина. «Выше курс будет вряд ли, и охотников купить биткоин будет не так много. Купить-то запросто можно, а потом что ты с ними дальше будешь делать? Курс расти не будет, а купить за них ты тоже ничего не сможешь», — отметил Беляев.
7 декабря биткоин упал ниже 17 тысяч долларов, сообщил Telegram-канал «Деньги в банкe».
Ранее американский венчурный инвестор и основатель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер заявил, что цена рекордно обрушившегося биткоина в 2023 году может вырасти до 250 тысяч долларов за монету.