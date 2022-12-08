На Украине рассказали о работе телевидения и радио в случае блэкаута

Глава Госспецсвязи Украины Щиголь: в случае блэкаута ТВ и радио будут работать еще три дня

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) Юрий Щиголь рассказал, что при блэкауте в стране телевидение и радио будут работать еще как минимум три дня. Он добавил, что в случае полного отключения электроэнергии мобильные операторы должны будут обеспечить связь в течение трех суток, сообщает издание «Украинская правда».

«На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон — также зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива», — заявил Щиголь.

Он также призвал украинцев обзавестись радиоприемниками, работающими от батареек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил уровень обеспечения электричеством на Украине и заявил о тяжелой ситуации с электричеством в восьми регионах страны.