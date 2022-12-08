Боррель ответил на призыв к ЕС прекратить военную помощь Украине

Боррель отверг возможность прекратить военную помощь ЕС Киеву для окончания конфликта

Европейский союз (ЕС) не будет отвечать на призыв части европейской общественности прекратить военную помощь Украине ради окончания конфликта. Соответствующую возможность отверг верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, его слова приводит РИА Новости.

Глава евродипломатии заявил о наличии в Европе общественного мнения, утверждающего, что чем дольше объединение помогает Киеву, тем дольше продолжаются боевые действия. «"Если вы хотите прекратить войну, прекратите поддерживать Украину, и война закончится", — говорят они. Конечно! Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины», — высказался он.

Боррель пообещал, что ЕС продолжит поддерживать Украину. Он добавил, что украинская сторона сражается не только за выживание своей страны, но и за защиту общих европейских ценностей и безопасности.

Ранее Боррель заявил, что в ЕС истощаются запасы оружия, поставляемого Украине, поскольку европейский военно-промышленный комплекс долго не получал необходимого финансирования. «То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий», — уточнил он.