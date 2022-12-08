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13:28, 8 декабря 2022Мир

Боррель ответил на призыв к ЕС прекратить военную помощь Украине

Боррель отверг возможность прекратить военную помощь ЕС Киеву для окончания конфликта

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) не будет отвечать на призыв части европейской общественности прекратить военную помощь Украине ради окончания конфликта. Соответствующую возможность отверг верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, его слова приводит РИА Новости.

Глава евродипломатии заявил о наличии в Европе общественного мнения, утверждающего, что чем дольше объединение помогает Киеву, тем дольше продолжаются боевые действия. «"Если вы хотите прекратить войну, прекратите поддерживать Украину, и война закончится", — говорят они. Конечно! Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины», — высказался он.

Боррель пообещал, что ЕС продолжит поддерживать Украину. Он добавил, что украинская сторона сражается не только за выживание своей страны, но и за защиту общих европейских ценностей и безопасности.

Ранее Боррель заявил, что в ЕС истощаются запасы оружия, поставляемого Украине, поскольку европейский военно-промышленный комплекс долго не получал необходимого финансирования. «То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий», — уточнил он.

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Виктория Кондратьева
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