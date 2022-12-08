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20:51, 8 декабря 2022Мир

Боррель усомнился в искренности поддерживающих Россию африканцев

Глава дипломатии ЕС Боррель усомнился, что африканцы искренне поддерживают Россию
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: David W Cerny / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель поделился, что у него нет уверенности в том, что африканцы, участвующие в демонстрациях в поддержку России, искренны. Сомнения вызывают сообщения российских СМИ о таких демонстрациях, пишет РИА Новости.

Глава евродипломатии предположил, что африканцы даже не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент России Владимир Путин.

«Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света… Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: "Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!" Это шокирует», — усомнился он.

О том, что жители африканской республики Мали вышли на митинг в поддержку России и сотрудничества между странами, писали РИА Новости в середине января. Изначально акция организовывалась как демонстрация против санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Также жители выразили недовольство политикой Франции, чьей колонией до 1958 года была Мали.

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Виктория Кондратьева
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